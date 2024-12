ADSU L’AQUILA: CONVENZIONE CON IL CIRCOLO TENNIS “PEPPE VERNA” PER CORSI PER STUDENTI UNIVERSITARI

L’AQUILA – L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) dell’Aquila ha sottoscritto una convenzione con il Circolo Tennis “Peppe Verna” per offrire agli studenti iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila e agli Istituti AFAM (Accademia di Belle Arti e Conservatorio di Musica) l’opportunità di accedere a corsi di tennis a tariffe agevolate per l’anno accademico 2024/2025.

L’accordo è stato siglato dal direttore dell’ADSU, Michele Suriani, e dal presidente dell’ASD Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna”, Roberto De Masi: prevede che l’Ente si faccia carico di 285 dei 350 del costo complessivo per ciascuno studente che quindi sarà tenuto a versare la sola quota di 65 euro a titolo di quota associativa.

“Lo sport è uno strumento fondamentale per favorire la socializzazione e il benessere psicofisico degli studenti e si integra perfettamente con il loro percorso di studi – dichiara Suriani – Questa convenzione vuole essere un’opportunità concreta per rendere lo sport accessibile e incentivare stili di vita sani tra i giovani”.

Il corso base di tennis sarà organizzato in gruppi di massimo 5 persone, per un totale di 30 ore di lezione da gennaio a maggio 2025 e si svolgerà presso il Circolo Tennis “Peppe Verna” in Viale Ovidio 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, con possibilità di concordare orari aggiuntivi.

Gli studenti interessati devono inviare la domanda di adesione all’indirizzo info@adsuaq.org, utilizzando il modulo allegato all’avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’ADSU, entro il 19 dicembre 2024.

La convenzione sarà valida per le prime 70 domande pervenute in ordine cronologico. Per ulteriori dettagli e per scaricare il modulo di iscrizione, si invita a consultare il sito ufficiale www.adsuaq.org.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di promozione dello sport tra i giovani e mira a rafforzare il legame tra studio e attività fisica. In tal modo l’Azienda ribadisce il proprio impegno nel creare opportunità di crescita personale e benessere per la comunità studentesca aquilana”, conclude Suriani.