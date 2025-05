ADSU L’AQUILA: DA DOMANI SERVIZIO NAVETTA GRATUITO PER MENSA DI VIA DELL’ARCIVESCOVADO, IN CENTRO

L’AQUILA – A partire da domani, mercoledì 7 maggio, l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) dell’Aquila attiverà un servizio navetta gratuito a supporto degli studenti che frequentano il polo universitario di Economia, il Conservatorio “A. Casella” e l’Accademia di Belle Arti, dislocati in zone più periferiche, per facilitare il raggiungimento della mensa universitaria di Via dell’Arcivescovado, nel centro storico cittadino.

L’ iniziativa si è resa necessaria in seguito alla restituzione all’Agenzia del Demanio da parte dell’ Università dell’Aquila del complesso di Acquasanta che sarà interessato nel progetto di riqualificazione dell’area per la realizzazione della Cittadella della Giustizia Minorile, sul quale nei mesi scorsi i vertici della Corte d’Appello dell’Aquila sono tornati a sollecitare l’avvio. L’edificio, dal 2015 aveva ospitato la facoltà di Economia e annessi servizi, tra cui la mensa.

“Dopo la chiusura della mensa di Economia, abbiamo ritenuto necessario offrire agli studenti una valida alternativa logistica, affinché possano continuare a usufruire di un servizio importante, da sempre complementare alle borse di studio – dichiara la presidente dell’ADSU, Marica Schiavone –. Il diritto allo studio passa anche attraverso l’accessibilità ai servizi essenziali, come la ristorazione universitaria, che continuiamo a potenziare in ottica di inclusione ed equità”.

Con l’attivazione del servizio di collegamento gratuito si mira a tutelare il diritto alla ristorazione universitaria, “riducendo i disagi causati da una riorganizzazione degli spazi che ha generato legittime preoccupazioni tra studenti e rappresentanze – spiegano i dirigenti Adsu -. L’Azienda, pur non direttamente coinvolta nelle decisioni sul riassetto degli immobili universitari, intende assicurare continuità ai servizi di propria competenza, attraverso interventi tempestivi e condivisi”.

Gli orari e i dettagli del servizio navetta saranno disponibili entro la giornata odierna sul sito ufficiale dell’Ente (www.adsuaq.org) e sui canali social.

“Adsu conferma il proprio impegno nella costruzione di un sistema di supporto sempre più efficiente e centrato sulle esigenze concrete della comunità studentesca”, conclude Schiavone.