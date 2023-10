ADSU L’AQUILA: DE SANTIS, “DA SINISTRA FALSITÀ, STA BEN OPERANDO, ALLOGGI E SERVIZI NEI TEMPI”

L’AQUILA – “Gli studenti universitari fuori sede che studiano all’Aquila stanno avendo e avranno, nei tempi stabiliti, alloggi e servizi per seguire con tranquillità il loro percorso di studi nell’anno scolastico 2023-2024. Il vertice dell’azienda per il diritto agli studi universitari ha colto risultati importanti nella gestione ordinaria ma anche avviando azioni che porteranno nelle prossime settimane a chiudere progetti storici che cambieranno il volto dell’Adsu. La distorta realtà che stanno raccontano da giorni quelli del Pd e della Sinistra si basa su falsità autentiche e irresponsabili”.

Lo ha detto il portavoce della Lega Abruzzo e assessore aquilano Francesco De Santis rispondendo “alle polemiche tese a mistificare la realtà legata alle attività portate avanti dall’Adsu guidata magistralmente da tre anni dalla professoressa Eliana Morgante (presidente di area Lega ndr) molta stimata”.

“La Sinistra e il Pd, da giorni, sono concretati in un tiro al piccione di stampo elettorale – prosegue il portavoce -, attaccando la gestione dell’Azienda per il diritto agli studi universitari e, allo scopo, cavalcando anche problematiche interne legate a inadempienze della struttura burocratica apicale: ebbene, se per qualche manciata di voti si raccontano falsità sulla pelle degli studenti è facile immaginare come andranno le elezioni regionali del prossimo marzo. Al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, particolarmente attivo nella critica strumentale, chiediamo se nei periodi lontani dalle elezioni si è mai preoccupato di Adsu e quindi degli studenti e del loro futuro, e se conosce la reale situazione interna alla gestione dell’azienda o solo quella che strumentalmente qualcuno, da dentro, ha raccontato. Su queste tematiche, che dovrebbero vedere le forze politiche unite vista la posta in palio determinante per il futuro della nostra società, non accetteremo speculazioni”.

“Le problematiche legate all’assetto tecnico-amministrativo, che ci sono chiaramente state, sono in via di soluzione e tutti i servizi saranno erogati: a partire dalla soluzione dello storico problema della residenza studentesca della ex caserma Campomizzi, il cui utilizzo da anni viene rivendicato dal proprietario, il Ministero della Difesa, e che quest’anno è stata dismessa grazie a una virtuosa sinergia tra enti pubblici, l’Adsu e l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, anche quest’ultima guidata dall’avvocato Isidoro Isidori. Agli studenti in questi giorni verranno consegnati alloggi nuovi e appena arredati, nella cittadella universitaria realizzata in una palazzina, antisismica e appena ristrutturata, di proprietà dell’Ater che si trova in via Antica Arischia all’Aquila. Questa è la realtà che fa da contraltare alle falsità che da settimane va raccontando il Pd. Basta politica da spot elettorale sulla pelle degli studenti”, conclude De Santis.