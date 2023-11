ADSU L’AQUILA: DECRETO PRESIDENTE MORGANTE SBLOCCA IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE

L’AQUILA – Sbloccati gli stipendi del mese di ottobre per i dipendenti dell’Azienda per il diritto agli studi universitari dell’Aquila (Adsu): con un decreto del presidente, Eliana Morgante, è stato autorizzato, in via del tutto eccezionale, il pagamento delle spettanze finora bloccate per l’assenza di un dirigente con poteri di firma dopo la revoca dell’incarico al vertice burocratico.

Una lacuna che ha portato all’impasse dell’Ente che la Regione ancora non colma con la nomina di un nuovo direttore.