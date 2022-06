ADSU L’AQUILA: DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, CONFERENZA STAMPA DELLA LEGA, LA DIRETTA

L’AQUILA – È stata convocata per oggi alle 11.45, presso la sede della Lega in via Bazzano, 2 all’Aquila una conferenza stampa per comunicare importanti determinazioni in merito all’attività dell’Azienda regionale per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell’Aquila: saranno presenti l’assessore regionale al ramo Pietro Quaresimale, il presidente dell’Adsu Eliana Morgante, il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Impurudente e il coordinatore regionale del Carroccio, il deputato aquilano Luigi D’Eramo.