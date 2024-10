ADSU L’AQUILA: DISPONIBILI ANCORA 29 POSTI LETTO RESIDENZA UNIVERSITARIA “IL MORO”, NUOVO AVVISO

L’AQUILA – È stato pubblicato l’avviso per altri 29 posti letto presso la Residenza Universitaria “Il Moro”, in via Antica Arischia a L’Aquila, nella Palazzina H1, a disposizione degli studenti e studentesse italiani e fuori sede, iscritti all’anno accademico 2024/2025 dell’Università degli studi, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica del capoluogo d’Abruzzo.

Lo rende noto l’Azienda per il diritto agli studi universitari dell’ Aquila (Adsu), di cui è commissario, da metà giugno, Paolo Costanzi, direttore della Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale.

La graduatoria per ottenere i 100 posti letto complessivi della residenza universitaria Il Moro è stata approvata con un’ordinanza a firma del direttore generale, l’ingegnere Michele Suriani, all’esito del bando pubblicato il 24 luglio e scaduto il 2 settembre, le domande pervenute sono state 312, di cui 126 di studenti e studentesse con cittadinanza italiana e 186 con cittadinanza straniera. La consegna delle chiavi è avvenuta entro il 1 ottobre scorso, e per 10 mesi, escluso agosto 2025.

Per accedere a questi ultimi 29 posti letto, gli studenti interessati devono presentare domanda entro il 21 ottobre, tramite lo sportello online del portale di Adsu, utilizzando il loro spid, e occorre completare l’iscrizione all’Università, o all’Accademia di Belle Arti o al Conservatorio di Musica entro il 31 ottobre, pena l’esclusione e la perdita della cauzione versata.

Nello specifico sono a disposizione 11 posti per studentesse in stanze doppie e 18 per studenti, con 6 singole e 12 doppie.

La graduatoria sarà stilata in base all’Isee 2024, con priorità in base all’ordine di invio in caso di parità. Dopo l’assegnazione, gli studenti hanno 5 giorni per accettare il posto, versare la cauzione di 200 euro e la prima mensilità, pari a 150 euro per le camere singole, e 100 euro per le camere doppie, e fornire un certificato medico Asl recente che attesti le buone condizioni di salute.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale di ADSU o contattare l’ufficio tramite email a studentato@adsulaquila.org