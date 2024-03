ADSU L’AQUILA: DOMANI INAUGURAZIONE NUOVA SALA RISTORO IN CENTRO STORICO CAPOLUOGO REGIONALE

L’AQUILA – “È la prima volta che tutte le più importanti istituzioni regionali e comunali, insieme alle altre due Adsu, Teramo e Chieti-Pescara – e quindi tutto l’Abruzzo – partecipano all’inaugurazione della nuova mensa in centro storico all’Aquila: un segnale tangibile di ripresa e rinascita di un territorio colpito dal sisma del 2009. È inoltre il sintomo che i tre enti che si occupano di servizi ai giovani universitari stanno lavorando bene”.

Cosi l’ingegnere Antonio Pensa, presidente facente funzioni dell’Adsu dell’Aquila nel presentare l’evento di inaugurazione della nuova sala ristoro, in via dell’Arcivescovado 8, nelle immediate vicinanze di piazza Duomo, in programma domani alle ore 12 all’Aquila.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, in rappresentanza del Comune dell’Aquila, l’assessore Fabrizio Taranta, in rappresentanza della Giunta regionale, il vice presidente, Emanuele Imprudente, in rappresentanza del Consiglio regionale, il vice presidente vicario, Roberto Santangelo, il rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse, il presidente dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, Antonio Pensa, il direttore dell’Adsu dell’Aquila, Michele Suriani, il direttore dell’Adsu Chieti-Pescara, Teresa Mazzarulli che è anche componente della segreteria nazionale dell’Andisu, l’Associazione nazionale di tutte le Aziende per il diritto allo studio d’Italia, il presidente dell’Adsu di Teramo, Vincenzo Di Giacinto, i consiglieri di amministrazione dell’Adsu dell’Aquila Nicola Di Campli, in rappresentanza degli studenti come associazione Eolo, Gianluca Cervale e Maurizio Passacantando.

Interverranno anche Eliana Morgante, ex presidente dell’Adsu dell’Aquila e, in rappresentanza della Curia dell’Aquila, don Daniele Pinton, che è parroco della vicina chiesa delle Anime Sante.

“È importante la vicinanza delle tre aziende, coscienti che tutte insieme, di fatto, rappresentano un unico ente madre che è la Regione Abruzzo”, ha spiegato ancora Pensa.

Il punto ristoro è nella stessa struttura che ospita gli uffici dell’Adsu e prevede anche spazi per la socialità, si stima che sarà frequentata dai 300 ai 400 studenti al giorno. La sala sarà aperta a pranzo e a cena e anche di sabato e domenica.