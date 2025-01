L’AQUILA – Un’aquila in volo con le ali che ricordano un libro aperto, che evoca la città capoluogo di regione, assieme ai colori nero e verde, e il potere di elevazione della cultura, la U con il tocco di laurea ad identificare l’Università, il tutto a comporre un’immagine che sintetizza il valore del diritto allo studio.

Questo in sintesi il nuovo logo dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, realizzato da Riccardo Incitti, 21enne di Sora, studente al terzo anno di grafica presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, vincitore del concorso di idee lanciato lo scorso ottobre a cui hanno partecipato 34 studenti tra quelli dell’ultimo anno delle scuole superiori abruzzesi e della stessa Accademia delle Belle Arti.

La scelta è stata ufficializzata oggi in un evento a palazzo Fibbioni all’Aquila, sede della giunta comunale, alla presenza della presidente dell’Adsu, Marica Schiavone, dei consiglieri di amministrazione Pierpaolo Zavarella, vice presidente, e Donato Di Ludovico, del direttore generale, Michele Suriani, di Antonello Antico, docente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, presidente della commissione giudicatrice, composta dal designer Gaetano Massimo Biancone e da Alberto Orsini, giornalista Rai ed esperto di comunicazione istituzionale.

Presenti tra gli altri per l’occasione Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il Comune dell’Aquila il consigliere Claudia Pagliariccio, delegata dal sindaco Pierluigi Biondi, e l’assessore Laura Cucchiarella, oltre al sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio.

“Spero che il nuovo logo riesca a comunicare i valori di coesione tra gli studenti e tra le culture – ha esordito la presidente Marica Schiavone – È un simbolo che valorizza l’Aquila e i suoi simboli, ma che guarda anche al futuro, pronto ad accogliere tutti e a offrire i migliori servizi. Questo evento vuole dare voce alla forza e alla vitalità della nostra comunità studentesca. Siamo orgogliosi di vedere come gli studenti abbiano saputo interpretare la nostra missione con creatività e passione”.

Durante l’evento sono stati proiettati tutti i loghi partecipanti al concorso, con i rispettivi autori presenti in sala.

Il vincitore del concorso, Riccardo Incitti, ha ricevuto un assegno di 1.500 euro, le altre due finaliste, seconda e terza classificate, Sara Giorgini di Giulianova (Teramo) e Chiara Tabolitzki di Pratola Peligna (L’Aquila), studentesse anche loro dell’Accademia delle Belle arti, di cui la seconda borsista Adsu, hanno ricevuto assegni rispettivamente da 1.000 euro e 500 euro.

“Noi tre membri della giuria ci siamo divisi il lavoro: io ho valutato la parte artistica, Biancone quella di marketing e Orsini la comunicazione – ha spiegato Antico -. Abbiamo giudicato i loghi senza nome, concentrandoci esclusivamente sul merito delle proposte. La scelta è stata davvero difficile, perché tutti i partecipanti hanno fatto un lavoro straordinario”.

Ha aggiunto Biancone: “Abbiamo cercato innanzitutto di trovare il collegamento con la città, il territorio, con la parte studentesca e del diritto allo studio, dopodiché abbiamo capito come contestualizzare il marchio e il logo, che tecnicamente deve avere la caratteristica di essere facilmente intuibile e far capire a quale ente si riferisce”.

Per il direttore generale Suriani, “il nuovo logo è il primo passo verso un rilancio completo della nostra immagine. Vogliamo far capire che il diritto allo studio non si limita alle borse di studio, ma si estende a una rete di servizi essenziali: dalla mobilità alle residenze, fino alle attività culturali e sportive”.

Il sottosegretario Luigi D’Eramo ha colto l’occasione per “augurare un buon lavoro al Cda di ADSU recentemente insediato”, sottolineando che “il nuovo logo rappresenta non solo un simbolo grafico, ma anche una sintesi della capacità di collaborare con altri enti per offrire sempre maggiori servizi agli studenti”.

A sua volta il sindaco Di Pangrazio ha spiegato: “sono qui per rappresentare il sostegno che Avezzano vuole offrire all’azienda e alla neo presidente Schiavone, e per ribadire la vicinanza ai giovani e all’Università”

La parola dunque ai tre studenti finalisti, a cominciare dal vincitore Riccardo Incitti: “sono uno studente fuori sede da tre anni, amo questa città e ho voluto partecipare in prima persona al rinnovamento di Adsu, mettendo a disposizione le mie competenze in grafica. Provo dunque ora un grande sentimento di orgoglio”.

Sara Giorgini ha dichiarato: “Sono una appassionata di grafica, appena ho saputo di questa iniziativa ho deciso di partecipare per mettere in mostra le mie capacità”.

Infine la terza classificata Chiara Tabolitzki: “Essendo abruzzese e borsista con l’Adsu nel biennio dell’Accademia, mi sono sentita molto vicina alla causa e sono davvero felice di aver partecipato”.