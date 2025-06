ADSU L’AQUILA: ECCO IL SALDO BORSE DI STUDIO. EROGATI CIRCA 2,3 MLN PER 1.223 STUDENTI

L’AQUILA – L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (Adsu) dell’Aquila ha provveduto, con determina dirigenziale n. 616 del 30 maggio 2025, alla erogazione del saldo delle borse di studio per l’anno accademico 2024/2025, a favore di 1223 studenti iscritti dal secondo anno in poi: l’importo ammonta a 2.331.712 euro.

Il provvedimento emesso dall’azienda guidata dalla presidente Marica Schiavone, riguarda gli studenti risultati beneficiari a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive, già rese note lo scorso 22 maggio.

“Abbiamo rispettato la tempistica prevista – spiega il direttore generale dell’ADSU L’Aquila, Michele Suriani –, e questo è un segnale importante di affidabilità verso gli studenti. Siamo consapevoli che la regolarità nei pagamenti delle borse di studio costituisca un supporto fondamentale per il percorso universitario, specialmente per chi proviene da contesti meno agiati. Il nostro impegno resta quello di rafforzare costantemente i servizi che accompagnano e sostengono il diritto allo studio”.

Gli accrediti del saldo avverranno nei prossimi giorni, direttamente sui conti correnti indicati dagli studenti al momento della presentazione della domanda, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile consultare la sezione “Borse di studio” del sito istituzionale www.adsuaq.org o contattare gli uffici ADSU tramite lo Sportello Online.