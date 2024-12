ADSU L’AQUILA: ENTRO 31 DICEMBRE PAGAMENTO PRIMA RATA BORSE DI STUDIO A TUTTI I 2.137 STUDENTI

L’AQUILA – Per la prima volta nella storia dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, entro la fine dell’anno, il 31 dicembre 2024, sarà possibile pagare la prima rata delle borse di studio a tutti i 2.137 studenti e studentesse beneficiari esaurendo così la graduatoria dei richiedenti iscritti all’anno accademico 2024 -2025 dell’ateneo del capoluogo.

Un risultato reso possibile grazie ad una dotazione finanziaria complessiva di ben 12.404.793 euro, quota parte dei circa 32 milioni di euro per tutte le Adsu abruzzesi, che ha ricevuto il via libera ad inizio dicembre dall’Autorità di gestione dei fondi europei.

La copertura è stata ottenuta a valere sui fondi nazionali strutturali, a cui si aggiungono quelli del Fondo integrativo statale (Fis), del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Fondo sociale europeo (Fse) Plus.

Il pagamento è stato autorizzato dalla Giunta regionale, il 17 dicembre scorso, su proposta dell’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo.

“La Regione Abruzzo ha compiuto un passo avanti epocale – ha dichiarato Santangelo – Per la prima volta, le Adsu possono anticipare la prima rata delle borse di studio nei primi mesi dell’anno accademico in corso, garantendo il dovuto sostegno a tutti gli studenti idonei in graduatoria. Questo significa risorse certe e un sistema più veloce e inclusivo. Altro aspetto importante è che ora è stata finalmente creata una apposita scheda di intervento all’interno della programmazione del Fondo sociale europeo Plus, con uno specifico e definito stanziamento che anche nei prossimi anni accademici darà certezza di risorse adeguate, per garantire lo scorrimento della graduatoria in modo da soddisfare tutti gli aventi diritto”.

A sua volta il direttore generale dell’Adsu dell’Aquila, Michele Suriani, ha sottolineato che “questo risultato testimonia l’impegno costante dell’Adsu per garantire pari opportunità e un diritto allo studio sempre più concreto. Con 2.137 borse di studio assegnate, stiamo dando un sostegno reale e immediato ai nostri studenti, e stiamo contribuendo all’attrattività dell’ateneo aquilano e alla definitiva rinascita di una Città che era, resta e sarà sempre universitaria. La liquidazione immediata, entro l’anno, come mai accaduto in precedenza, della prima rata, rappresenta dunque una pietra miliare nel rafforzamento delle politiche per il diritto allo studio universitario”.

