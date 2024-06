ADSU L’AQUILA: GIUNTA ABRUZZO APPROVA SCIOGLIMENTO CDA, VERSO NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO

L’AQUILA – La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria e presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha approvato su iniziativa dell’assessore con delega all’Istruzione, Roberto Santangelo, lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila per le dimissioni della maggioranza dei componenti.

Inoltre, è stato dato mandato al presidente della Giunta di nominare un Commissario straordinario per la gestione dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila fino alla ricostituzione del CdA e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nei giorni scorsi si sono dimessi l’ingegnere Antonio Pensa, presidente facente funzioni dell’Adsu, e l’’avvocato Gianluca Cervale dalla carica di consigliere di amministrazione.

Pensa aveva assunto la carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente nello scorso mese di novembre in seguito alle dimissioni della professoressa Eliana Morgante, che ha lasciato la carica per candidarsi alle elezioni regionali del 10 marzo scorso.

L’organo di indirizzo politico è in regime di prorogatio essendo legato al mandato dell’amministrazione regionale.