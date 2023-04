ADSU L’AQUILA: L’AZIENDA “APRE” AGLI STUDENTI, DOMANI RIUNIONE CON ASSOCIAZIONI UDU ED EOLO

L’AQUILA – L’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila “apre” al contributo esterno degli studenti: il direttore, Paola Di Salvatore, ha convocato per domani alle ore 11 nella sede presso la ex Caserma Campomizzi, le associazioni Udu (Unione degli universitari) ed Eolo “per affrontare tematiche attuali, tra cui quella sulle borse di studio, e questioni legate alle prospettive aziendali”.

“È la prima volta che apriamo l’Azienda ufficialmente al contribuito esterno degli studenti, un fatto per noi molto importante perché tendiamo, nei limiti del possibile, a condividere scelte ed attività destinate proprio ad offrire servizi ai nostri giovani – spiega il presidente, Eliana Morgante – Vogliamo avere un confronto, concreto e leale, per informare su tutto il fronte le associazioni”.

“Domani, tra le altre cose, faremo il punto sulla erogazione delle borse di studio che l’Ente onorerà senza problemi. Nelle nostre intenzioni queste riunioni sono destinate a diventare strutturali”, conclude il presidente.