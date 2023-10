ADSU L’AQUILA, LEGA GIOVANI: “GRAZIE A MORGANTE GARANTITO IL DIRITTO ALLO STUDIO”

L’AQUILA – “Studentato pronto, ultime borse di studio mancanti in erogazione e servizi di qualità assicurati. Grazie al lavoro della presidente Eliana Morgante e dei membri del cda Adsu dell’Aquila anche per questo anno accademico è stato garantito il diritto allo studio per centinaia di universitari”.

A dichiararlo in una nota è Nino Critelli, coordinatore regionale del movimento giovanile della Lega.

“Nonostante la situazione interna non semplice e gli attacchi da più fronti – continua Critelli – l’ente per il Diritto allo Studio garantirà un posto letto a oltre 160 universitari fuori sede (numero in linea con quelli degli ultimi anni) ed è in corso il pagamento delle oltre 1.400 borse di studio spettanti agli studenti idonei, cancellando definitivamente l’odiosa figura dell’idoneo non beneficiario che da sempre combattiamo. Superata la criticità dovuta alla restituzione al Ministero della Difesa dell’ex Caserma ‘Campomizzi’, adibita provvisoriamente a residenza universitaria, grazie ad accordi con l’Ater dell’Aquila e a enti privati. Quest’anno, agli studenti che ne beneficeranno, saranno assicurati alloggi completamente nuovi, sicuri, dotati di ogni comfort e ben collegati con i Poli Universitari della città”.

“Non solo alloggi e borse studio – sottolinea Critelli – è del tutto apprezzabile anche il lavoro che la gestione Morgante sta portando avanti sul fronte dei servizi, dalla riapertura e messa in sicurezza del Centro Polifunzionale ‘Canadà’ all’ormai prossima apertura di una nuova mensa in pieno centro, senza dimenticare i lavori in corso per il potenziamento delle postazioni studio nelle strutture di Coppito e di Pile”.

“Chi urlava alla catastrofe – conclude – è stato smentito dai fatti e si è reso solo protagonista di una indegna propaganda sulla pelle degli studenti”.