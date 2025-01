L’AQUILA – Nei locali della mensa Adsu in Via dell’Arcivescovado 8, verrà inaugurata lunedì 13 gennaio, una nuova sala studio, la prima ad aprire nel centro storico dell’Aquila dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

Lo annuncia Michele Suriani, direttore generale dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, di cui è neopresidente Marica Schiavone.

La sala sarà accessibile tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 12.00, dalle ore 16.00 alle 19.00 e infine dalle ore 22.00 alle 24.00.

“Questa iniziativa – spiega Suriani – rappresenta un momento di grande valore simbolico e pratico per gli studenti universitari dell’Aquila. Restituire uno spazio di studio nel cuore della città, dopo oltre quindici anni, significa riportare vitalità e opportunità in un luogo che ha un forte legame con il tessuto accademico e sociale del territorio”.

All’apertura della sala studi in Via dell’Arcivescovado, farà seguito quella del polo universitario di Coppito, per cui è previsto un intervento di ristrutturazione. In prospettiva è prevista, ancora una volta in centro storico, una terza sala studio, nella nuova Casa dello studente di viale Duca degli Abruzzi, per la quale l’Adsu ha già acquisito l’area della ex scuola Carducci, e si è ora nella fase di approvazione del progetto preliminare.

“L’impegno dell’Adsu – conclude Suriani – è quello di continuare a lavorare per fornire ai nostri studenti un ambiente adeguato e accogliente, dove poter crescere, studiare e costruire il proprio futuro”.