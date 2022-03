ADSU L’AQUILA, “NESSUNA SOLUZIONE SUL TAVOLO”: PRESIDIO LAVORATORI ALL’EMICICLO

L’AQUILA – Ancora nessuna soluzione sulle annose problematiche dell’Adsu dell’Aquila, e “l’incertezza della situazione e la mancanza di reali soluzioni alternative mettono gravemente a rischio larga parte dei servizi che vengono attualmente erogati agli studenti e, di conseguenza, il lavoro dei circa 60 addetti che si occupano di tali servizi”.

E così, in una nota a firma del segretario generale Luigi Antonetti, la Filcams Cgil dell’Aquila annuncia un presidio nel piazzale dell’Emiciclo, antistante la Sede della Regione Abruzzo, per 14 marzo, dalle 15 alle 17. alla presenza dei lavoratori addetti ai servizi dell’Adsu, l’Azienda per il diritto agli studi universitari.

A novembre 2021, era stata presentata dal consigliere regionale Americo Di Benedetto e approvata dalla V Commissione Consiliare della Regione Abruzzo, una risoluzione che impegnava il presidente della Giunta regionale e gli assessori competenti ad intraprendere tutte le azioni necessarie alla risoluzione delle annose problematiche inerenti l’ADSU dell’Aquila.

In particolare l’attenzione era focalizzata sulla fine del comodato delle Palazzine dell’ex caserma “Campomizzi” , prevista per i primi mesi del 2023, che attualmente ospita le residenze degli studenti, la mensa oltre agli uffici amministrativi dell’ADSU in attesa della definitiva ricollocazione nella ricostruita Casa dello Studente.

L’incertezza della situazione e la mancanza di reali soluzioni alternative mettono gravemente a rischio larga parte dei servizi che vengono attualmente erogati agli studenti e, di conseguenza, il lavoro dei circa 60 addetti che si occupano di tali servizi (mensa, portierato, pulizie etc).

Da allora nulla si è mosso e nessuna notizia è stata data per rassicurare studenti e lavoratori rispetto agli impegni presi in occasione dell’approvazione della risoluzione del 30 novembre 2021.

Per tali motivi la Filcams Cgil dell’Aquila effettuerà un presidio nel piazzale dell’Emiciclo antistante la Sede della Regione Abruzzo il giorno 14 marzo 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 alla presenza dei lavoratori addetti ai servizi.

In tale occasione chiederemo al presidente Marco Marsilio e agli assessori Guido Liris e Pietro Quaresimale, destinatari di tale risoluzione, di rendere conto delle azioni intraprese e di voler fornire delle soluzioni concrete per scongiurare i concreti rischi di sospensione dei servizi.

Non si può pensare di non avere ancora una reale soluzione ad una problematica tanto grave, che era stata già più volte sollevata nel corso degli anni dalla scrivente Organizzazione Sindacale e che si sta trasformando ormai in una vera e propria emergenza.

L’Università, gli Studenti e i Lavoratori hanno diritto ad avere delle risposte e delle soluzioni concrete nell’immediato.