ADSU L’AQUILA: NOMINATA COMMISSIONE GIUDICATRICE LOGO, DOMANI RIUNIONE PER DECRETARE VINCITORE

L’AQUILA – L’Adsu L’Aquila, l’Azienda per il Diritto agli Studi universitari, ha nominato i componenti della Commissione giudicatrice del bando per il concorso di idee “Creazione di un nuovo logo”.

A valutare le 34 proposte grafiche ricevute saranno esperti di comunicazione, in ambito accademico e di design, in particolare: presidente sarà il professor Antonello Antico, docente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila; gli altri due componenti saranno Alberto Orsini, giornalista e redattore Rai, esperto di comunicazione istituzionale, e Gaetano Massimo Biancone, “designer dell’anno” nel 2023 nell’ambito dell’evento di premiazione organizzato da Comune di Subiaco per aver dato la sua “firma” alla “100 Citroën AMI”. Come segretario della commissione, ci sarà invece una risorsa interna di Adsu, nonché responsabile del procedimento, Luca De Leonardis.

Domani, giovedì 16 gennaio, presso la sede dell’Adsu, in via dell’Arcivescovado 8, alle 9.30 si terrà la riunione al termine della quale verrà decretato il vincitore del bando che riceverà un premio di 1.500 euro, mentre sono previsti riconoscimenti economici per il secondo e il terzo classificato, rispettivamente di 1.000 euro e 500 euro.

L’obiettivo di Adsu, guidata dal neo presidente, il notaio Marica Schiavone, e nella sua azione amministrativa dal direttore Michele Suriani, è quello di promuovere un’immagine che rispecchi maggiormente i valori dell’azienda.

“Questo momento rappresenta un passaggio fondamentale – dichiara Schiavone – Il nuovo logo sarà un simbolo della nostra identità, capace di esprimere la nostra missione, ma anche la vicinanza e il supporto concreto che offriamo ogni giorno agli studenti. Vogliamo che rappresenti un ponte tra tradizione e innovazione, guardando al futuro con fiducia”.

“L’evento di premiazione, che sarà annunciato prossimamente, sarà un’occasione per valorizzare le idee creative dei partecipanti e sottolineare il ruolo strategico di Adsu nel promuovere inclusione, talento e crescita personale”, conclude Schiavone.