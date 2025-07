ADSU L’AQUILA: ONLINE IL NUOVO SITO WEB. RINNOVATO IN GRAFICA E CONTENUTI

L’AQUILA – È online il nuovo sito web dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) dell’Aquila, completamente rinnovato nella grafica, nei contenuti e nell’esperienza d’uso. Il restyling, orientato ai bisogni informativi e pratici della comunità studentesca, si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione e apertura dell’ente.

“Il rinnovamento passa anche dalla comunicazione digitale – spiegano il presidente, Marica Schiavone e il direttore generale, Michele Suriani –. Dopo il restyling del logo istituzionale lo scorso gennaio, frutto di un concorso creativo aperto agli studenti delle istituzioni culturali aquilane e vinto da Riccardo Incitti dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, oggi completiamo un ulteriore passo in avanti con il nuovo sito: accessibile, intuitivo e più vicino alle reali esigenze degli studenti. Un ente moderno è un ente che sa comunicare bene, ascoltare e semplificare, anche online. Questo portale è uno strumento in linea con la nostra missione: offrire servizi di qualità, equi e inclusivi”.

Il nuovo portale mantiene piena aderenza alla normativa AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) in materia di accessibilità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Così come la versione precedente, anche il sito attuale assicura la conformità ai requisiti tecnici previsti per i siti istituzionali. Il progetto ha tuttavia introdotto significativi miglioramenti in termini di usabilità, chiarezza dell’architettura informativa e interazione con gli utenti, per offrire una navigazione più semplice, efficace e immediata.

Tra le principali novità: una nuova architettura dei contenuti, che distingue chiaramente i servizi agli studenti dalle comunicazioni istituzionali; una navigazione semplificata e responsive, fruibile da ogni dispositivo; sezioni dedicate a borse di studio, residenze, ristorazione, sale studio e contributi; una homepage dinamica, con slideshow e banner informativi; maggiore visibilità a news, avvisi e aggiornamenti in tempo reale.

Il sito è stato realizzato con tecnologia WordPress, ottimizzato per l’indicizzazione sui motori di ricerca (SEO), e accessibile anche per le categorie più fragili di utenti.

La gestione del progetto è stata coordinata da Meta Communication srl, mentre la realizzazione tecnica è stata affidata a Mister Wolf srl.

Il nuovo sito è consultabile all’indirizzo: www.adsuaq.org