ADSU L’AQUILA: OSPITALITÀ A RUGBISTI MEMORIAL SEBASTIANI, SCHIAVONE, “EVENTO DI AFFETTO E COMUNITÀ”

L’AQUILA – “Siamo lieti di aver ospitato nelle nostre strutture, tanti giovani atleti protagonisti all’Aquila di un evento sportivo dedicato al rugby, che non è solo una competizione, ma un gesto di affetto e di comunità, un modo per dire che Lorenzo continua a vivere nei cuori e nei ricordi di chi lo ha conosciuto e lo ha amato”.

Così Marica Schiavone, presidente dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, all’indomani della 14esima edizione del Memorial Lorenzo Sebastiani, dedicato al talento aquilano della palla ovale, nel ruolo di pilone, morto a soli 21 anni sotto le macerie la notte del terremoto del 6 aprile 2009.

L’Adsu ha inteso dare il suo contributo alla manifestazione sportiva, di portata nazionale, garantendo l’ospitalità nelle sue residenze universitarie a un buon numero di giovani rugbisti arrivati da più parti d’Italia.

La competizione si è tenuta nel fine settimana nel campo Centi Colella all’Aquila, organizzata dall’associazione “Amici di Lorenzo”, che ha visto la partecipazione delle dieci migliori squadre del campionato élite under 18 di rugby, conclusasi con la vittoria del Rugby Livorno 1931.

“Lo sport ci insegna che nessuna caduta è definitiva, che dopo ogni sconfitta ci si rialza. L’Adsu condivide appieno gli obiettivi che animano questo evento ed auspica di poter partecipare per i prossimi anni in modo ancora più attivo. Un ringraziamento personale va al personale dell’azienda, in primis al direttore Michele Suriani, che hanno reso possibile in concreto la collaborazione”, conclude il presidente Schiavone.