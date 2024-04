ADSU L’AQUILA: PENSA, “MAI AVVENUTO PRIMA SCORRIMENTO GRADUATORIA BORSE STUDIO ENTRO APRILE”

L’AQUILA – “Da quanto impresso nella mia memoria e da quanto appreso dagli uffici dell’azienda, lo scorrimento delle borse di studio entro il mese di aprile non era mai avvenuto nella storia dell’Abruzzo: siamo molto soddisfatti di questo ottimo risultato che rappresenta una buona notizia per il nostri giovani”: così Antonio Pensa, presidente facente funzioni dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, in merito alla misura sulla copertura delle borse di studio frutto di un accordo con la Commissione Europea.

Pensa annuncia che gli uffici dell’Adsu hanno lavorato alacremente nonostante il ponte di fine aprile per centrare l’obiettivo.

“Esprimo piena soddisfazione per lo scorrimento delle graduatorie delle borse di studio grazie all’accordo con la Commissione europea che ha autorizzato l’utilizzo di risorse dell’FSE Plus pari a 7,3 milioni di euro – spiega ancora l’ingegnere Pensa -. È stato il risultato tangibile dell’operato congiunto del nuovo assessore regionale alla Ricerca e all’Università, Roberto Santangelo, e del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio. L’intero Consiglio d’amministrazione desidera ringraziare per il grande operato degli uffici regionali e l’azione politica messa in campo dalla riconfermata governance regionale di centrodestra, capace di intercettare l’importante risorsa messa in campo dal Governo centrale con il senso strategico e la visione di una Regione sempre più competitiva”.

“Siamo convinti che questo cambio di passo dell’ente regionale, in particolar modo nella provincia dell’Aquila, porterà l’offerta formativa e ancor di più il diritto allo studio a livelli più alti rendendo la nostra regione ancor di più attrattiva in conseguenza delle maggiori attenzioni nei confronti degli studenti – continua Pensa -. A nome del Cda invio un ringraziamento particolare all’assessore Santangelo che già nei primi giorni del suo nuovo mandato è stato in grado di risolvere un problema importante relativo al diritto allo studio”.

Pensa rivolge pensieri di ringraziamento anche agli uffici regionali “nelle persone delle dottoresse Durante, La Barba e Di Meo, che da diverso tempo lavorano su questa strategia e che non appena avuta la notizia, hanno attivato immediatamente l’iter per lo scorrimento delle borse di studio” e a “tutto l’apparato amministrativo dell’Adsu dell’Aquila, guidato dal direttore, Michele Suriani, che in beffa al ponte delle festività ha ritirato le proprie ferie per concludere entro il mese di aprile lo scorrimento delle borse di studio”.