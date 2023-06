L’AQUILA – È stata pubblicata oggi sul sito istituzionale dell’Azienda per Diritto agli studi universitari (Adsu) di L’Aquila, la graduatoria definiva delle borse di studio in favore degli studenti iscritti all’Università dell’Aquila, all’Accademia di Belle arti e al Conservatorio di musica: in 1.427 avranno diritto al beneficio ed entro la settimana gli importi saranno liquidati dagli uffici che sono al lavoro per predisporre gli atti.

Lo rende noto il presidente dell’Adsu L’Aquila, Eliana Morgante, la quale annuncia con soddisfazione che “la promessa della copertura totale è stata mantenuta grazie all’impegno della Regione e in particolare del settore specifico diretto dall’assessore regionale Pietro Quaresimale”.

La spesa totale è di 7.483.276,92. Rispetto allo scorso anno i beneficiari sono aumentati visto che la precedente graduatoria prevedeva 1.221 istanze.

Del totale delle borse di studio, 265 sono state finanziate ​con ​fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 75 con i fondi del Programma Operativo Nazionale (Pon), tutte le restanti con fondi ordinari.

Gli importi annuali variano mediamente dai circa 3mila euro agli oltre 6mila​ euro​, a seconda che il beneficiario sia studente in sede, pendolare o fuori sede.

“Considerando anche il momento economico e sociale non facile, garantire agli studenti meritevoli un sostegno economico – commenta il presidente Adsu, Morgante -, rappresenta un tassello fondamentale per ​rendere concreto, e non solo sulla carta il ​diritto allo studio​ sancito dalla Costituzione​, da cui dipende la capacità di futuro del nostro Paese. Anche quest’anno siamo riusciti​ a dare risposte alla totalità degli aventi diritto, e in tal senso ​ ​esprimiamo ​grande soddisfazione ​per l’aumento del numero dei beneficiari, come anche per i pagamenti che saranno ​ tempestivi”.

Tra i requisiti per presentare la domanda di borsa di studio, c’erano il possesso di un reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), autocertificato e non superiore a 24.335,11 euro e di un patrimonio ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario), autocertificato non superiore a 52.902,43 euro.