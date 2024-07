ADSU L’AQUILA: PUBBLICATO BANDO PER BORSE DI STUDIO 2024-2025, SCADENZA TERMINI 10 SETTEMBRE

L’AQUILA – L’Azienda per il diritto agli studi universitari dell’Aquila (Adsu), nella giornata di oggi, ha pubblicato il bando per le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025: il provvedimento è stato adottato con ordinanza dirigenziale n. 427, con con largo anticipo rispetto ai limiti temporali richiesti per garantire il servizio alle studentesse e agli studenti universitari del capoluogo regionale.

Lo rende noto il commissario, Paolo Costanzi, nominato con decreto della Giunta regionale abruzzese firmato il 13 giugno scorso dal presidente, Marco Marsilio.

L’avviso, redatto nel rispetto delle norme ministeriali e del piano di indirizzo regionale, fissa nel prossimo 10 settembre il termine per la presentazione delle domande. Al documento relativo alle borse di studio per il prossimo anno accademico, farà seguito, nei prossimi giorni, un altro bando specifico per la residenzialità studentesca. Il bando può essere consultato sul sito www.adsuaq.org con le domande che potranno essere inviate sempre in via telematica.

“I due avvisi chiudono con un sensibile anticipo il cerchio amministrativo di questo importante servizio per i nostri amati studenti che ora possono organizzarsi con tranquillità per avere le borse di studio – spiega Costanzi, che è anche direttore della Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale -. Questa operazione mostra ancora una volta la piena efficacia dell’azione dell’Adsu in ordine alla volontà di garantire i servizi e la giusta attenzione a tutti gli iscritti all’Università degli studi, all’Accademia delle Belle arti e al Conservatorio di Musica dell’Aquila. La struttura amministrativa coordinata dal direttore, Michele Suriani, che ringrazio in tutte le sue componenti, è a disposizione per ogni necessità e chiarimento al fine di agevolare la procedura di partecipazione al bando da parte dei diretti interessati. Voglio in questa occasione ringraziare per la disponibilità e l’impegno degli studenti e delle associazioni studentesche, in particolare queste ultime, che ho incontrato nei giorni scorsi, e che svolgono un prezioso lavoro di coordinamento e raccordo”, conclude il commissario Costanzi il quale si congratula anche con l’assessore regionale alla Istruzione, Roberto Santangelo ed i suoi uffici “per aver fissato i criteri generali e le linee di indirizzo che hanno permesso di pubblicare subito i bandi”.

L’Azienda per il diritto agli studi universitari dell’Aquila, nei giorni scorsi, ha regolarmente pagato, rispettando i termini, tutte le 1.839 borse di studio, erogando circa 10 milioni di euro, a favore degli aventi diritto tra le studentesse e gli studenti dell’Università dell’Aquila e tra gli iscritti all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).