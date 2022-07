ADSU L’AQUILA: PUBBLICATO BANDO PER GESTIONE PALESTRA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE “CANADA”

L’AQUILA – L’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell’Aquila ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento biennale della gestione della palestra e della sala fitness del Centro Polifunzionale denominato Canada, in località Coppito, nel comune dell’Aquila: il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14 del prossimo 17 agosto, come prevede il provvedimento pubblicato nell’Albo Pretorio sul sito web dell’Azienda www.adsuaq.org.

Lo rende noto il presidente del Consiglio di amministrazione, Eliana Morgante. Secondo una stima, la struttura sportiva palestra, finalizzata alla promozione della pratica sportiva e ricreativa, rivolta agli studenti potrebbe aprire dal primo settembre prossimo ed essere a disposizione dei giovani della Università dell’Aquila, del Conservatorio statale, dell’Accademia delle Belle Arti e, in subordine, a giovani di fascia d’età equiparabile, con esclusione dei minori. Ogni diverso utilizzo dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall’ADSU.

Il canone di concessione posto a base d’asta è di 19.950 euro, al netto di IVA e oneri per la sicurezza, per ogni singolo anno di gestione ed è comprensivo delle spese di utenze (energia, acqua, gas) e TARI: sull’importo dovranno essere presentate offerte a rialzo. L’orario di utilizzo della palestra si articola dalle ore 11,00 alle 23,00 di tutti i giorni, inclusi sabati e festivi, salvo deroga da concordare con l’Azienda. Il periodo di utilizzo va dal primo settembre al 31 di Luglio dell’anno successivo compresi, con sospensione nei periodi di chiusura del resto della struttura, tra cui sale studio, sala informatica, bar, in occasione delle festività natalizie e pasquali e negli altri giorni di festività come da calendario.

Il concessionario è autorizzato ad introitare le tariffe in vigore per l’utilizzo della palestra: le stesse, prioritariamente comunicate all’Azienda, dovranno essere esposte in luoghi ben visibili all’interno del locale.

Saranno ammessi a partecipare alla gara le Società/Associazioni sportive in possesso dei seguenti requisiti: essere costituite legalmente con atto costitutivo o statuto, essere associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro, affiliate a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, essere in possesso di risorse organizzative e gestionali proprie idonee alla gestione della struttura oggetto del presente avviso; possesso di un defibrillatore e/o altri dispositivi salvavita da mettere a disposizione all’interno dell’intera struttura denominata Canada e presenza costante di personale in servizio abilitato all’uso del defibrillatore e/o altro dispositivo salvavita.