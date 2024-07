ADSU L’AQUILA: PUBBLICATO BANDO PER RESIDENZIALITA’ BORSE ANNO ACCADEMICO 2024-2025

L’AQUILA – Dopo le borse di studio, l’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila ha pubblicato, anche questa volta con largo anticipo rispetto ai termini previsti, il bando per la residenzialità universitaria per gli studenti fuori sede per l’anno accademico 2024/2025: il documento è consultabile sul sito istituzionale www.adsuaq.org .

Lo rende noto il commissario, Paolo Costanzi, nominato con decreto della Giunta regionale abruzzese firmato il 13 giugno scorso dal presidente, Marco Marsilio.

In particolare, nel bando per gli alloggi sono a disposizione 100 posti letto presso il complesso denominato il Moro in via Antica Arischia, di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila, dove è stata creata una cittadella universitaria, 40 posti in camera doppia e 60 per uso singolo, nella residenza diffusa in altre zone della città.

La scadenza del bando è fissata per il 2 settembre prossimo: sul sito istituzionale dell’Adsu ci sono tutte le informazioni per inoltrare la domanda esclusivamente on line. L’assegnazione dei posti terrà conto dell’Isee degli studenti che faranno domanda. Il costo è di 150 euro mensili per le singole e 100 euro per le doppie. Per gli studenti che otterranno la borsa di studio, il cui bando è stato pubblicato nei giorni scorsi, il costo dell’alloggio, anticipato dallo studente, sarà interamente coperto dalla quota di borsa a ciò dedicata.

“Con quest’ultimo atto si conclude la programmazione per l’anno accademico 2024/2025. Gli studenti avranno la possibilità di programmare per tempo la loro vita e l’attività di studio all’Aquila. Ringrazio, ancora una volta, tutto il personale dell’azienda e il direttore, Michele Suriani. In questo senso, nelle prossime settimane saremo impegnati in azioni per migliorare la logistica a servizio della cittadella universitaria nel complesso ‘Il Moro'”, ha spiegato Paolo Costanzi, che è anche direttore della Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale.