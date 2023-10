L’AQUILA – È stato pubblicato oggi intorno alle 14.30 sul sito dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila www.adsuaq.org il bando per l’assegnazione di 100 posti letto, estendibili fino a 166, per gli studenti fuori sede aventi diritto, iscritti all’Università dell’Aquila, all’Accademia di Belle arti e al Conservatorio di musica.

La scadenza è prevista per il prossimo 15 ottobre alle ore 24.

Ad attivare la procedura, conclusa dagli uffici amministrativi, un decreto del presidente del Consiglio di Amministrazione, Eliana Morgante.

I posti letto sono disponibili nella nuova cittadella universitaria all’Aquila nella palazzina in via Antica Arischia, di proprietà dell’Azienda per l’edilizia residenziale pubblica (Ater): si tratta di una struttura antisismica appena ristrutturata nella quale sono a disposizione anche spazi studio e per la socializzazione, collegata con le sedi universitarie attraverso bus navetta. Gli alloggi sono stati arredati e sono già pronti per ospitare gli studenti