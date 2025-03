ADSU L’AQUILA: PUBBLICATO IL BANDO PER INTEGRAZIONE BORSE DI STUDIO DEI NEOLAUREATI

L’AQUILA – L’integrazione, pari alla metà dell’importo della borsa di studio già percepita, destinata agli studenti universitari dell’Aquila che hanno conseguito, nell’anno accademico 2023 -2024, il titolo di laurea a Ciclo unico, di laurea di Primo livello e di laurea Magistrale.

L’ulteriore sostegno economico è previsto dal nuovo bando pubblicato dall’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 30 aprile 2025.

“La nostra missione è garantire il diritto allo studio e sostenere il percorso accademico degli studenti fino al raggiungimento della laurea – dichiara la presidente di Adsu, Marica Schiavone – Questo bando rappresenta un ulteriore aiuto per chi ha completato il proprio percorso di studio, riconoscendo il loro impegno e la loro determinazione”.

Beneficiari dell’integrazione, concessa nei limiti della disponibilità di bilancio, sono esclusivamente gli studenti che abbiano conseguito il titolo entro i tempi previsti dal loro corso di studi, siano stati beneficiari di borsa di studio per l’anno accademico 2023/2024, e che non hanno già beneficiato in precedenza di una integrazione per il conseguimento del titolo.

“Si tratta di un’opportunità importante per gli studenti che hanno completato il loro percorso di studi nei tempi previsti – aggiunge il direttore generale di Adsu, Michele Suriani – L’integrazione della borsa di studio è un incentivo concreto per valorizzare il merito accademico e supportare i neolaureati nella fase di transizione verso il mondo del lavoro o degli studi post-laurea”.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, tramite lo Sportello online di Adsu, selezionando la voce “Richiesta di Integrazione BDS a.a. 2023/2024”.

Non saranno prese in considerazione richieste fuori termine del 30 aprile, oppure presentate con modalità diverse da quelle indicate nel bando.

Gli esiti verranno pubblicati tramite apposita graduatoria, formulata in ordine decrescente di voto di laurea, dando precedenza agli studenti con l’Isee più basso in caso di parità di punteggio.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando completo, è possibile consultare il sito ufficiale di ADSU: www.adsuaq.org