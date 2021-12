ADSU L’AQUILA, RIAPRE IL CENTRO POLIFUNZIONALE “CANADA” A COPPITO

L’AQUILA – Riapre il centro polifunzionale “Canada” di Coppito, all’Aquila.

Il presidente dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell’Aquila, Eliana Morgante, ha convocato per lunedì, alle 11.30, proprio nella sede del centro polifunzionale denominato “Canada” nella frazione aquilana di Coppito, in via Vetoio, 48 , una conferenza stampa per informare sulla riapertura, dopo lo stop per il covid, della stessa struttura, prevista per il prossimo 9 dicembre.

L’incontro con i media sarà anche l’occasione per stilare un bilancio sull’attività svolta dall’azienda nel 2021.

Il centro realizzato con fondi donati dal governo canadese nel post terremoto dell’Aquila è dotato di sale studio, bar e palestra.

“È un luogo strategico per L’Aquila, perché deputato alla socializzazione e all’aggregazione dei giovani universitari e disponibile anche all’utilizzo da parte di alcune associazioni cittadine”, spiega il presidente Morgante.

La struttura, di proprietà comunale, è in comodato d’uso all’Adsu.

Alla conferenza stampa prenderanno parte, tra gli altri, i componenti del Cda dell’Adsu, il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente e l’assessore comunale dell’Aquila Daniele Ferella.