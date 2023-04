ADSU L’AQUILA: SARANNO REINTEGRATI DALLA COSMOPOL I 17 LAVORATORI DEL SERVIZIO DI PORTIERATO

L’AQUILA – Saranno reintegrati dalla impresa che si è aggiudicata il nuovo bando regionale, i 17 lavoratori impegnati nel servizio portierato dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila. A riassorbire il personale sarà la Cosmopol Spa, che ha vinto la gara bandita dalla centrale di committenza abruzzese Aric e che ha accettato l’operazione.

A definire ufficialmente il piano il direttore dell’Adsu, Paola Di Salvatore, in un primo contatto con la società per azioni, nel corso del quale, nel rispetto delle indicazioni del presidente, Eliana Morgante, il direttore ha posto come condizione imprescindibile nell’avvio del nuovo rapporto, il mantenimento dei livelli occupazionali.

“Abbiamo vinto una battaglia importante dopo che in molti avevano messo in dubbio la tutela dei 17 posti di lavoro – spiega Morgante -. Come ho spesso sottolineato, si tratta di risultati che si ottengono grazie al lavoro e alla determinazione che mettiamo nel portare avanti l’importante incarico in seno all’Adsu. In questo senso, devo ringraziare l’operato, deciso, del nostro direttore. Siamo soddisfatti per i lavoratori e le loro famiglie. Ed annunciamo fin d’ora che se ci dovesse essere un incremento di funzioni, chiederemo altre assunzioni”, conclude il presidente dell’Adsu.