ADSU L’AQUILA: SI SBLOCCA IMPASSE SU NOMINA, LEGA INDICA SCHIAVONE PER LA PRESIDENZA

L’AQUILA – Si sblocca l’impasse nella Lega per la nomina del presidente dell’Adsu L’Aquila, l’ Azienda per il diritto agli studi universitari: secondo quanto appreso il carroccio, presentando la terna di nomi, ha indicato in particolare quello di Marika Schiavone, notaio di Avezzano, originaria dell’Aquila.

Insieme a Schiavone – moglie del consigliere comunale di Avezzano Antonio Del Boccio che con la Lega alle ultime regionali ha ottenuto 2.267 preferenze – fanno parte della terna anche Iacopo Angelini e Federica Federici, che il segretario regionale della Lega, il capogruppo Vincenzo D’Incecco, ha inviato al presidente della Regione Marco Marsilio, di FdI.

L’iter prevedere ora approvazione in Giunta e l’invio al Consiglio regionale, con la nomina ufficiale che avverrà con decreto del presidente Lorenzo Sospiri, di Forza Italia.

Con L’Aquila, la maggioranza di centrodestra decide anche ultima casella delle Adsu, quella che toccava alla Lega. Ieri sera, infatti, la Giunta regionale ha stabilito le terne di nomi per i presidenti delle Adsu di Chieti-Pescara e Teramo, e che secondo le indicazioni dovrebbero portare alla nomina, rispettivamente, di Isabella Gualtieri, in quota Forza Italia, e Manuela Divisi, in quota Fratelli d’Italia.