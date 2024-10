ADSU L’AQUILA: STUDENTI STRANIERI ESCLUSI DA GRADUATORIE BORSE DI STUDIO, TERMINE RICORSI 31 OTTOBRE

L’AQUILA – Gli studenti di cittadinanza non italiana risultati non idonei nelle graduatorie provvisorie di borsa di studio dell’Anno accademico 2024-2025 dell’Università degli studi, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica dell’Aquila, potranno presentare ricorso entro il 31 ottobre.

A ricordarlo è l’Azienda per il diritto agli studi universitari dell’Aquila (Adsu), di cui è commissario, da metà giugno, Paolo Costanzi, direttore della Direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale.

Le graduatorie, consultabili sul sito istituzionale dell’ente, sono state approvate il 1 ottobre con ordinanza del direttore Michele Suriani, per un totale di 1.770 idonei, e per circa 10 milioni di euro, in base al reddito del nucleo familiare dichiarato e, per gli anni successivi al primo, alla documentazione relativa al profitto e relativi crediti formativi conseguiti nella carriera accademica del richiedente. Il numero di domande è stato però ben più alto, pari a 3.008.

Sottolinea dunque il direttore Suriani: “in base al regolamento del bando di concorso, tutti gli idonei dovranno presentare la copia del contratto di locazione o comodato, registrati all’Agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre, e la documentazione relativa all’avvenuta iscrizione al corso universitario. Entro il 10 novembre, gli studenti stranieri dovranno in aggiunta presentare anche la documentazione relativa alla condizione economica familiare nel loro Paese di provenienza. Pertanto si raccomanda agli esclusi di stringere in tempi per gli eventuali ricorsi, per dare modo ai nostri uffici di verificare ulteriormente la loro posizione, relativa al reddito e patrimonio. In caso di mancata disponibilità della suddetta documentazione entro il termine del 31 ottobre, potrà essere comunque presentato il ricorso, rigorosamente entro i termini del 31 ottobre, con la riserva però di trasmettere tale documentazione sempre entro il 10 novembre”.

Il ricorso avverso le graduatorie, andrà effettuato esclusivamente tramite il proprio fascicolo elettronico, accedendo con lo spid allo sportello online dell’Adsu, allegando la documentazione probatoria.

“In merito alla delicata questione dei ricorsi e dei termini di legge concessi – afferma Costanzi -, il nostro obiettivo è quello di far sì, con tutto il supporto possibile da parte della struttura Adsu, che sia consentito l’accesso alla borsa di studio a tutti coloro che, nel rispetto dei requisiti, meritino di essere beneficiari. L’invito dunque è quello di rivolgersi il prima possibile agli uffici Adsu per ricevere ogni informazione e supporto necessari”.