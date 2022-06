ADSU L’AQUILA: TARIFFE DIMEZZATE PER ACCESSO STUDENTI UNIVERSITARI A PISCINE COMUNALI

L’AQUILA – L’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell’Aquila ha

pubblicato un avviso pubblico “per l’acquisizione di manifestazione di interesse al fine di

stipulare una apposita convenzione per l’anno accademico 2022-2023 per l’accesso a piscine

situate nel comune dell’Aquila e a condizioni agevolate, da parte degli studenti iscritti presso

l’Università e gli Istituti AFAM dell’Aquila, l’Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio

musicale Casella”.

Lo rende noto il presidente dell’Adsu L’Aquila, Eliana Morgante.

Dopo l’approvazione, all’unanimità, da parte del Consiglio di amministrazione, oggi c’è stata la pubblicazione dell’avviso.

La scadenza per la presentazione delle proposte da parte di gestori di strutture sportive

specifiche nel comune dell’Aquila, è stata fissata al prossimo 11 luglio: l’obiettivo, come

evidenziato nell’avviso, è l’abbattimento delle tariffe del 50%.

“L’iniziativa rientra tra gli obiettivi strategici per l’anno 2022, come da indicazione dello stesso Consiglio d’Amministrazione – spiega il presidente, Morgante, -. Vogliamo chiudere velocemente la procedura per dare un ulteriore servizio ai nostri studenti già nel corso dell’estate”.