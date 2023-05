ADSU L’AQUILA: TEATRO, MUSICA E SPORT, FESTA PER RIAPERTURA CENTRO POLIFUNZIONALE “CANADA” A COPPITO

L’AQUILA – Riapre il centro polifunzionale ‘Canada’, una struttura ritenuta fondamentale per il servizio agli studenti universitari dell’Aquila, per attività di studio, ricreative e sportive e l’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila ha promosso un evento per inaugurare “il nuovo corso” dello spazio che si trova a Coppito, frazione del capoluogo regionale: l’appuntamento è previsto per giovedì 4 maggio alle ore ore 17 e l’inaugurazione vedrà come protagonisti assoluti gli studenti.

Nutrito il programma con momenti “di divertimento e spensieratezza” all’insegna di musica e performance teatrali, sportive e culturali, introdotte da interventi istituzionali.

A coordinare la manifestazione il direttore, Paola Di Salvatore, che da circa due mesi ha assunto la carica, la quale in collaborazione con la struttura, in particolare con il capo dell’Area Tecnica, Michele Suriani, ha curato ogni particolare per giungere alla riapertura e alla organizzazione dell’evento.

Il presidente, Eliana Morgante, che con il Cda ha condiviso la strategia, sottolinea che “si è deciso di promuovere questo importante appuntamento attraverso un evento che abbia le caratteristiche di una grande festa dedicata agli studenti, che sono la parte più importante, perché la riconsegna di una struttura così importante è un traguardo prestigioso per come è maturato grazie all’impegno collettivo, e perché deve essere compito dell’Adsu incontrare gli studenti per momenti di riflessione e ludici, nello stesso tempo”.

“Siamo soddisfatti poi di fare tutto ciò al cospetto di importanti istituzioni, un aspetto che rappresenta pienamente la volontà dell’Ente, di colloquiare con le altre realtà pubbliche”, conclude il presidente.

Il direttore, Di Salvatore parla “di esempio concreto di buona amministrazione visto che in pochissimi giorni abbiamo praticamente rimesso a disposizione il polo funzionale ai primi fruitori che sono gli studenti restituendolo alla collettività e alla cittadinanza”.

“Mi sono insediata il 16 marzo scorso – spiega ancora l’avvocato di Salvatore – quindi in poco più di un mese abbiamo colto l’obiettivo attraverso una autentica corsa contro il tempo”.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno tra gli altri, oltre alla professoressa Morgante, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il rettore, Edoardo Alesse. Poi, il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, e l’assessore regionale all’Istruzione Pietro Quaresimale.

Le conclusioni della cerimonia sono affidate al sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l’aquilano Luigi D’Eramo.

Tra le esibizioni, il primo torneo di matematica dedicato ad Andrea Mastromauro, coordinato dal professor Bruno Rubino, tornei di scacchi e dama, una performance artistica di una rappresentanza di studenti, curata da Loredana Errico di Teatro dei 99, tornei sportivi, in particolare di basket con il tecnico dell’Aquila basket Paolo Nardecchia. Il programma si concluderà con un aperitivo e musica dal vivo.