ADSU L’AQUILA: UFFICIALIZZATI I CINQUE COMPONENTI DEL NUOVO CDA. DOMANI CONFERENZA STAMPA

L’AQUILA – Ufficializzate le nomine dei cinque componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, di cui tre sono di nomina della Regione Abruzzo, uno della Università dell’Aquila e l’altro in rappresentanza degli studenti: si tratta, rispettivamente del presidente, Marica Schiavone, di Pierpaolo Zavarella e Gianluca Cervale (confermato), poi di Donato Di Ludovico e Nicola di Campli, anche questo ultimo confermato.

I componenti si insedieranno domani, 20 gennaio, quando è in programma la prima seduta del nuovo Consiglio di amministrazione. In occasione di questo esordio, il neo presidente Schiavone ha convocato per domani alle ore 12,30 presso la sede dell’Azienda in via dell’Arcivescovado, 8, una conferenza stampa per presentare le direttrici del mandato.

Oltre ai componenti del Cda, interverranno rappresentanti istituzionali e della politica regionale.