ADSU L’AQUILA: UNA SALA RISTORO IN CENTRO, PUBBLICATO AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER IMMOBILE

L’AQUILA – La realizzazione di una sala ristoro nel centro storico cittadino dell’Aquila, a beneficio degli studenti dell’Università, in un immobile che garantisca sicurezza sismica, ottimali prestazioni energetiche, parcheggi riservati e funzionalità, a un canone annuo a base di gara di 80.400 euro l’anno, per sei anni.

Questo l’oggetto dell’avviso di indagine di mercato pubblicato dall’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, ente strumentale della Regione Abruzzo, e di cui è presidente Eliana Morgante.

Le manifestazioni d’interesse con la documentazione amministrativa, la proposta tecnica e l’offerta economica, dovranno pervenire all’Adsu in formato elettronico, attraverso la “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche”, entro le ore 14 di martedì 7 febbraio prossimo, con la prima seduta pubblica per la valutazione delle offerte fissata al 9 febbraio. La stipula del contratto e la consegna dell’immobile dovrà avvenire non oltre il 15 luglio 2023. Rup della procedura è il responsabile dell’area tecnica dell’Adsu, Michele Suriani.

L’Adsu nello specifico è alla ricerca di un immobile in locazione di superficie compresa tra i 300 e 500 metri quadri, che possa ospitare sia la sala ristoro che sale accessorie, ovvero una sala frigo, una sala sporzionamenti, banco lavoro pasti, spogliatoi per il personale, servizi igienici e spazi connettivi.

Un immobile, si precisa, che deve essere stato già costruito alla data di scadenza dell’avviso e pienamente funzionale alla data di consegna.

Il contratto avrà la durata di sei anni, rinnovabile per un ulteriori 6 anni, con canone a base di gara di 80.400 l’anno.

Il contratto di locazione sarà aggiudicato dalla commissione interna all’Adsu, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

L’offerta economica avrà come punteggio massimo 30 punti, l’offerta tecnica 70 punti.

A fare punteggio, sarà l’ubicazione dell’immobile e saranno privilegiati quelli in prossimità del castello cinquecentesco dell’Aquila, di corso Vittorio Emanuele, di piazza Palazzo, di piazza Duomo e viabilità limitrofe del centro storico cittadino, con punteggio massimo ottenibile di 25 punti, se l’immobile sarà ubicato in piazza Duomo o lungo corso Vittorio Emanuele.

C’è poi l’indice di vulnerabilità sismica, che non potrà essere inferiore allo 0,60, con punteggio massimo di 20 punti, per gli edifici certificati in classe 1.00, e l’indice di prestazione energetica, con un minimo richiesto di classe C, e con punteggio massimo di 15 punti, attribuito agli edifici in classe A4, la più alta.

Ed inoltre la disponibilità di parcheggi riservati, interrati o di superficie, che se uguali o superiori al numero di 4, varranno ai fini della valutazione, il punteggio massimo di 10 punti.

Saranno infine preferite le proposte che prevedano migliori condizioni di fruibilità e accessibilità degli spazi da parte del personale di sala e degli operatori interessati da operazioni di carico e scarico.

L’immobile poi dovrà essere adeguato ai requisiti delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e in regola con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Qualora sia necessario effettuare dei lavori edili o impiantistici per rendere gli ambienti idonei, si legge nell’avviso, “la presentazione della proposta equivarrà a formale impegno ad adempiere alle richieste prima dell’eventuale sottoscrizione del contratto di locazione, con l’emissione di una polizza fideiussoria a garanzia”.

La manifestazione d’interesse, si precisa infine, non è vincolante per l’amministrazione dell’Adsu che “per qualsivoglia ragione e a suo insindacabile giudizio, può in qualunque momento non dar luogo alla definizione della proposta ritenuta migliore e non procedere alla successiva sottoscrizione di un contratto locativo, senza che per questo gli operatori economici possano far valere l’avvenuta acquisizione di diritti o pretese di alcun genere”.

L’url del Sistema di intermediazione telematica “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche”, è https://adsuaq.acquistitelematici.it/.