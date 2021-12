ADSU TERAMO, 50 STUDENTI UNIVERSITARI AFGANI NELLE GRADUATORIE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

TERAMO – 50 studenti universitari afghani si sono aggiunti nelle code delle graduatorie per l’assegnazione di borse di studio per il corrente anno accademico.

L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo ha approvato oggi le graduatorie aggiornate del concorso per l’assegnazione di borse di studio per l’a.a. 2021/2022.

L’aggiornamento delle graduatorie si è reso necessario a seguito della eccezionale riapertura dei termini di bando fino al 13 dicembre 2021, per consentire la presentazione delle domande di borse di studio agli studenti universitari provenienti dall’Afghanistan.

Con l’aggiornamento delle graduatorie sono state attribuite n. 407 borse di studio, per una spesa complessiva di € 1.353.427,56 e sono risultati n. 239 studenti idonei provvisoriamente non beneficiari, ai quali saranno attribuite le risorse entro il mese di aprile 2022 con gli scorrimenti delle graduatorie.

La graduatoria è visionabile sul sito internet www.adsuteramo.it.