ADSU TERAMO: “AMERO’ DIVENTARE STUDENTE UNITE”, NUOVO INCONTRO AL SAFFO DI ROSETO

TERAMO – Riprendono gli incontri promossi dall’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) di Teramo con gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, nell’ambito dell’iniziativa “Amerò Diventare Studente UniTe”, pensata per offrire ai ragazzi tutte le informazioni sulle opportunità offerte dall’Università degli Studi di Teramo e, in particolare, sui servizi erogati dall’ADSU: dalle borse di studio alla mensa universitaria, dai servizi per l’inclusione ai trasporti, dalle borse lavoro alla mobilità internazionale.
Un’iniziativa che non si pone in maniera alternativa, ma complementare alle attività di orientamento dell’Ateneo, con l’obiettivo di fornire alle future matricole una conoscenza più completa e concreta del “mondo universitario” che si apprestano a vivere.
Dopo le prime tappe a Teramo, gli incontri si spostano ora in provincia: martedì 21 ottobre sarà il Liceo “Saffo” di Roseto degli Abruzzi ad ospitare l’appuntamento, che vedrà la partecipazione di tutte le figure professionali che costituiscono l’anima dell’ADSU — dai funzionari responsabili delle diverse aree tematiche, agli esperti in politiche giovanili della Cooperativa Formatalenti.
Per i circa 200 studenti che parteciperanno, sarà un’occasione preziosa per affacciarsi su un universo di possibilità, di cui — come suggerisce il titolo stesso dell’iniziativa — potranno semplicemente innamorarsi
- ADSU TERAMO: “AMERO’ DIVENTARE STUDENTE UNITE”, NUOVO INCONTRO AL SAFFO DI ROSETOTERAMO - Riprendono gli incontri promossi dall’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) di Teramo con gli studenti delle ultime classi ...