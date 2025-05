ADSU TERAMO: APERTI FINO A SETTEMBRE GLI SPORTELLI DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA PSICOLOGICA

TERAMO – Il Servizio di Sportelli per Orientamento agli studi universitari e professionale, insieme ai servizi di Consulenza psicologica e Opportunità Europee del progetto ADSU PRO TER – l’innovativo progetto dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prosegue oltre il termine stabilito, per arrivare fino alla fine di settembre 2025.

I compiti primari degli sportelli – gestiti dall’RTI Formatalenti – I Colori – sono quelli di seguire gli studenti su: – Orientamento agli Studi universitari e professionale – Consulenza ed Opportunità Europee – Supporto Psicologico Il progetto ADSU PRO-TER, nato con l’obiettivo di sostenere i giovani nel superare le difficoltà legate all’accesso alle opportunità educative, formative e lavorative disponibili sul territorio. I servizi offerti dagli HUB, attivi nei Comuni di Castelli, Atri e Roseto degli Abruzzi sono completamente gratuiti. In un momento storico in cui il disagio psicologico tra i giovani è sempre più diffuso, questi sportelli si configurano come uno strumento fondamentale per fornire supporto emotivo e psicologico, oltre che per orientare i ragazzi verso scelte più consapevoli e allineate ai propri obiettivi personali e professionali.

I giorni di attività, da inizio maggio a fine settembre 2025, saranno: – Sportello HUB PRO-TER Roseto degli Abruzzi Via Silvio Pellico n. 22 tel. +39 327 3053110 Orientamento – Lunedì 13:00-17:00 Supporto Psicologico – Martedì 13:30-16:30 Consulenza ed Opportunità Europee – Giovedì 9:00-12:00 – Sportello HUB PRO-TER Atri Palazzo Illuminati, Corso E. Adriano 52 – tel. +39 328 7861430 Orientamento – Lunedì 8:30-11:30 Supporto Psicologico – Martedì 10:00-12:00 Consulenza ed Opportunità Europee – Venerdì 9:00-11:00 – Sportello HUB PRO-TER Castelli Via Silvio Antoniano – tel. +39 393 6820107 Orientamento – Lunedì 9:00-12:00 Supporto Psicologico – Giovedì 11:00 -13:00 Consulenza ed Opportunità Europee – Giovedì 9:00 – 11:00

Con un investimento di circa 2,3 mln di euro, si è dato vita un un piano multidimensionale con l’obiettivo di promuovere i servizi offerti agli studenti universitari e alla popolazione della aree interne (circa 64 mila residenti nei Comuni di: Arsita, Atri, Bisenti, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Montefino, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto Degli Abruzzi, Valle Castellana), contribuendo al rilancio di Teramo non solo come città ma anche come provincia universitaria.