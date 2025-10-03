ADSU TERAMO: AUMENTA A 10 EURO AL MESE RIMBORSO PER GLI ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO DEGLI STUDENTI

TERAMO – L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo annuncia un importante potenziamento del sostegno economico destinato agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Teramo e all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Braga”.

A partire dal mese di ottobre 2025 e fino al 31 luglio 2026, gli studenti potranno beneficiare di un rimborso pari a 10 euro su ogni abbonamento nominativo mensile al trasporto urbano della città di Teramo acquistato a prezzo pieno.

La misura segna un incremento significativo rispetto al passato, il contributo, infatti, passa da 7 a 10 euro mensili per ogni abbonamento, rafforzando l’impegno dell’ADSU nel sostenere la mobilità studentesca e favorire la fruizione dei servizi universitari e cittadini”.

“Particolarmente rilevante è il valore di questa iniziativa in una città come Teramo, dove la sede universitaria è collocata in un’area decentrata – spiega il presidente, Manuela Divisi – il sostegno al trasporto urbano rappresenta quindi un aiuto concreto per agevolare gli spostamenti quotidiani degli studenti e ridurre i costi della vita universitaria». Modalità di rimborso: gli studenti che sottoscrivono un abbonamento da ottobre 2025 a luglio 2026, dovranno conservarne i tagliandi, per poi procedere alla richiesta di rimborso compilando l’apposita domanda online, disponibile nella piattaforma servizi del sito istituzionale www.adsuteramo.it, tra il 15 luglio e il 30 settembre del 2026. Per ogni informazione e delucidazione, gli sportelli dell’Adsu sono sempre a completa disposizione degli studenti.