ADSU TERAMO: DAL 5 NOVEMBRE ATTIVO IL SERVIZIO MENSA A LANCIANO

LANCIANO – A partire da mercoledì 5 novembre, sarà attivo il servizio di ristorazione dedicato agli studenti dell’Università degli Studi di Teramo che frequentano i corsi presso la sede di Lanciano (Chieti).
Il servizio – si legge in una nota dell’Adsu, l’Azienda per il diritto agli studi universitar di Teramo – sarà disponibile presso l’esercizio convenzionato: Caffè ai Portici Corso Trento e Trieste, 2 – 66034 Lanciano.
Orario di servizio: pranzo dalle 12.30 alle 14.00, dal lunedì al venerdì.
L’iniziativa mira a garantire agli studenti una soluzione di ristorazione comoda e accessibile, favorendo la piena fruizione delle attività universitarie nella sede frentana.
