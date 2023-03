ADSU TERAMO: IL CALENDARIO DEI SEMINARI FORMATIVI DEL PROGETTO STREAM

TERAMO – L’Azienda per il Diritto agli studi Universitari di Teramo inoltra il calendario dei seminari formativi previsti dal progetto “STREAM” (nella foto), in programma da marzo a giugno presso la Sede del Dipartimento di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali dell’Università degli Studi di Teramo.

Il progetto “STREAM”, presentato in partenariato dall’Adsu di Teramo, è stato individuato “Strategico” per la valutazione dei rischi di alluvione nelle regioni costiere dell’Adriatico e quindi finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V Italia – Croazia 2014-2020.

STREAM, si legge in una nota, intende migliorare la capacità delle autorità locali di gestire i rischi di inondazioni, potenziare i servizi di emergenza ed anche sensibilizzare i cittadini sul corretto comportamento da tenere in caso di alluvioni, per poter ridurre i danni e le perdite causati da questi eventi climatici sempre più estremi.

Agli studenti iscritti all’Università di Teramo saranno riconosciuti crediti formativi.