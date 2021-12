TERAMO – Il recupero del murale sulle lotte operaie del Vomano realizzato dal pittore Sandro Melarangelo, presso la sede dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo, organizzato in collaborazione con la locale segreteria Cgil, in diretta su AbruzzoWeb.

La manifestazione, che rientra nella celebrazione del centenario della nascita del partigiano sindacalista della Cgil Luigi “Tom” Di Paolantonio, ritratto nel dipinto murale, parteciperà l’Assessore regionale Pietro Quaresimale.