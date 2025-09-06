ADSU TERAMO: PUBBLICATO IL BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVISSIMA

TERAMO – L’Adsu Teramo conferma il proprio impegno a sostegno del diritto allo studio e della piena inclusione accademica pubblicando il bando per l’anno accademico 2025/2026 rivolto agli iscritti ai corsi di laurea LCU – Lt – LM e agli studenti dei corsi corrispondenti dell’Istituto “G. Braga”.
Il bando prevede l’attribuzione di assegni di cura forfettari destinati a coprire, in parte, le spese per la remunerazione di personale qualificato incaricato di assistere gli studenti affetti da gravissima disabilità durante le lezioni del proprio percorso universitario.
Un intervento concreto che rappresenta non solo un sostegno economico, ma soprattutto un passo significativo verso un ambiente universitario realmente inclusivo, in cui ciascuno studente possa partecipare pienamente alla vita accademica e valorizzare le proprie potenzialità.
Le domande potranno essere presentate online, accedendo alla sezione “Accesso utente – Borse di Studio – Mensa – Oneri locazione” dal 10 settembre 2025 fino alle ore 13.00 del 10 ottobre 2025.
Per gli studenti italiani è indispensabile essere in possesso dell’identità Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per la registrazione e la presentazione della domanda.
