L’AQUILA – Rivolto alle persone anziane o disabili per assistenza alle attività quotidiane, l’Aduc (Dominio Collettivo dei beni di uso civico) nell’ambito del progetto “Il Dominio Collettivo ti aiuta”, volto a sostenere le persone sole, mette a disposizione gratuitamente un pulmino taxi e un volontario per aiutare i cittadini residenti nelle frazioni di Preturo, Cese, San Marco, Colle e Pozza in situazioni di difficoltà nelle attività quotidiane.