AEREI: ANIMALI DOMESTICI IN CABINA, ARRIVA AUTORIZZAZIONE ENAC. MIT: “GRANDE SODDISFAZIONE”

ROMA – Animali domestici in cabina e non più in stiva: ora sarà più semplice.

Lo stabilirà il cda di Enac, il prossimo 12 maggio, con un aggiornamento delle norme che allargano la possibilità di trasportare in aereo gli amici a quattro zampe insieme ai proprietari.

Lo annuncia il ministero delle Infrastrutture sottolineando la “grande soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini che aveva caldeggiato una soluzione in questo senso”.

Nello specifico, la delibera Enac stabilisce che “è consentito il trasporto in cabina di animali domestici, alloggiati all’interno di un apposito trasportino da collocarsi anche al di sopra dei sedili, purché adeguatamente assicurato tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio. Il peso complessivo dell’animale e del trasportino può essere superiore ai limiti attualmente previsti, ma non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio”.