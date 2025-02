AEROPORTO D’ABRUZZO: 5 MILIONI ALLA SAGA PER POTENZIAMENTO SCALO, OK DA CONSIGLIO REGIONALE

L’AQUILA – Il Consiglio regionale, riunito nel pomeriggio di Pescara, ha stanziato un contribuito di 5 milioni di euro a sostegno della Saga, società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo a Pescara.

La somma è destinata al funzionamento e agli investimenti per il potenziamento dello scalo, in particolare verrà effettuata una ricapitalizzazione per la copertura del mancato pagamento della copertura di un precedente contratto con la compagnia Ryanair.

Il provvedimento è stato collegato alla proposta di legge che ha dato il via libera al riconoscimento della “Marsicaland”, il valore enogastronomico, artistico-culturale e turistico che sta assumendo negli anni all’interno del territorio della Marsica.