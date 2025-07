AEROPORTO D’ABRUZZO: AL VIA SECONDA FASE LAVORI ALLUNGAMENTO PISTA

PESCARA – “Inizia una nuova fase nel cantiere di allungamento della pista che, come da cronoprogramma, si concluderà entro la fine dell’anno. Con l’estensione di 389 metri dell’attuale lunghezza della pista potenziamo la sicurezza e si apriranno nuove opportunità per lo sviluppo dello scalo abruzzese, attraverso nuove rotte, anche a lungo raggio”.

Così, in una nota, Giorgio Fraccastoro, presidente della Saga, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, che questa mattina insieme al presidente della Regione, Marco Marsilio, e Silvia Ceccarelli, direttore territoriale regioni Centro di Enac, si è recato sulla pista nel punto in cui sta per iniziare la nuova fase dei lavori di allungamento della pista.

Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 luglio, il cantiere aeroportuale, che fino ad ora ha interessato la porzione antistante ex Mercatone ora Orsolini, si sposterà all’interno del sedime aeroportuale.

“Tra pochi giorni si entra nel vivo”, commenta il presidente Marsilio, “senza peraltro interruzioni del servizio. Saga ed Enac hanno trovato la giusta misura e quindi non potevamo chiedere di meglio”.

“I primi interventi – viene spiegato nella nota – riguarderanno la rimozione della recinzione di separazione tra la prima area di cantiere e il sedime aeroportuale, quindi si proseguirà con il rinforzo del canale di acque bianche che attraversa il sedime, i lavori sull’acquedotto che alimenta San Giovanni Teatino e la realizzazione della nuova pavimentazione della pista e di una piazzola di inversione. Con il nuovo start point si potranno aumentare le distanze medie raggiungibili, a pieno carico passeggeri”.