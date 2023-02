AEROPORTO D’ABRUZZO: ARRIVA IL QUARTO VOLO SETTIMANALE PER TIRANA

PESCARA – Questa mattina, all’arrivo del primo ministro albanese Edi Rama all’aeroporto d’Abruzzo per poi recarsi a Chieti, per ricevere la Minerva dall’Università Gabriele D’Annunzio, il presidente della Saga Vittorio Catone ha annunciato l’istituzione del quarto collegamento settimanale dallo scalo aeroportuale abruzzese per Tirana.

Per il primo ministro albanese si tratta di una bella notizia: “Più voli ci sono più gente viaggia perché ormai è una consuetudine viaggiare fra Albania e Italia e Albania e Abruzzo. Sempre più italiani vengono anche nel nostro Paese”.