AEROPORTO D’ABRUZZO: AUTORIZZAZIONE ENAC PER PISTA, “CHIUDEREMO CANTIERE ENTRO FINE ANNO”

PESCARA – “Oggi c’è una coincidenza non voluta, e devo dire che probabilmente ci portiamo dietro l’afflato favorevole della venuta del sottosegretario, perché è notizia di questa mattina che abbiamo ottenuto l’autorizzazione dell’Enac, nostro ente regolatore, per completare il lavoro della pista per l’allungamento”.

Lo ha detto il presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro, nel corso della visita del sottosegretario del Mit Antonio Iannone all’aeroporto d’Abruzzo.

“Possiamo dire che rispetteremo ampiamente la tempistica prefigurata di cui abbiamo messo al corrente recentemente la Commissione di Vigilanza, e che quindi i lavori nel cantiere riprenderanno a brevissimo, confidiamo di chiuderli sicuramente entro la fine di quest’anno”.

“I progetti che abbiamo in cantiere – ha aggiunto Fraccastoro – sono tantissimi, alcuni li abbiamo illustrati al sottosegretario. Stiamo facendo una certa campagna promozionale del nostro aeroporto con altri vettori, la stiamo facendo sempre col vettore Ryanair, e abbiamo raccolto recentemente un’idea di sviluppo con nuove rotte e con nuovi voli, la stiamo portando all’attenzione di tutti i vettori. Confidiamo poi di rinforzare anche la stagione della winter, che come sappiamo è stata sempre fisiologicamente un po’ depressa rispetto alla summer”.