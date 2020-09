AEROPORTO D’ABRUZZO: DAL 2 OTTOBRE TORNANO VOLI TRA MILANO LINATE E PESCARA

PESCARA – Come annunciato dalla Saga nei giorni scorsi, venerdì 2 ottobre dall’Aeroporto d’Abruzzo tornerà il volo che collega il capoluogo adriatico e la nostra regione con Milano Linate.

Dopo la sospensione del collegamento da parte della Compagnia di bandiera Alitalia lo scorso marzo, a causa dell’emergenza covid, adesso sarà nuovamente possibile raggiungere lo scalo meneghino.

Si volerà dall’Aeroporto d’Abruzzo sei giorni a settimana, ovvero lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato da Pescara alle ore 7 del mattino, con arrivo all’Aeroporto di Milano Linate alle 8.05. Rientro da Milano, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, con partenza da Linate alle ore 19.00 e rientro nel capoluogo adriatico alle ore 20.10.

“Il nostro Aeroporto ha sempre continuato a lavorare senza mai chiudere, nonostante l’emergenza – afferma il presidente della Saga Enrico Paolini –. La scelta della Compagnia Alitalia di riprendere il collegamento con l’Aeroporto d’Abruzzo, evidenzia le potenzialità del nostro scalo e si pone come asse fondamentale e strategico per l’economia ed il turismo della nostra regione. Stiamo tornando a volare a pieno regime e questo – ha concluso Paolini – ci fa ben sperare per il futuro”.

