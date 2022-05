AEROPORTO D’ABRUZZO: DAL MINISTERO SI’A DECRETO PER ALLUNGAMENTO PISTA

PESCARA – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha emesso il decreto direttoriale con cui è stata adottata la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio finalizzato all’allungamento della pista di volo dell’aeroporto d’Abruzzo.

“Si tratta di un importante provvedimento, propedeutico alla realizzazione del progetto di ampliamento dell’aeroporto di Pescara, che consentirà anche la programmazione di voli intercontinentali e un nuovo capitolo dell’offerta turistica da parte dell’intero territorio regionale”, si legge in una nota del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“È stata completata la fase fondamentale per dare il via al progetto di allungamento della pista, che, approvato dal MIMS, ora ritorna sui tavoli di Enac, Regione Abruzzo e Saga per la definizione degli aspetti esecutivi volti all’avvio delle procedure d’appalto attese per il mese di luglio. In parallelo saranno attivate le procedure di esproprio dei terreni già identificati”.