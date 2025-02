AEROPORTO D’ABRUZZO: D’ALFONSO, “ENTUSIASMO FANCIULLESCO DEL SALUTATORE TESTA SU NUMERI PARZIALI”

PESCARA – “L’onorevole Guerino Testa, noto a Pescara più come salutatore che per le sue iniziative a favore della città, ha improvvisamente scoperto che nel capoluogo adriatico esiste un aeroporto. Di qui l’entusiasmo fanciullesco con cui negli ultimi due giorni ha snocciolato altrettanti comunicati su un argomento di cui non si era mai occupato”.

Lo scrive in una nota il deputato Pd Luciano D’Alfonso, rispondendo al deputato FdI Guerino Testa (Qui il link).

“Oggi – osserva D’Alfonso – chiede un nostro commento alla notizia (vecchia di dieci giorni) che gli ultimi due mesi del 2024 hanno fatto registrare un aumento di passeggeri. Sappia il faceto Testa che, nonostante questo parzialissimo recupero, l’aeroporto d’Abruzzo nel 2024 ha perso oltre 25.000 passeggeri, portando il dato complessivo annuale al di sotto delle 850.000 unità. Altro che il milione di transiti vagheggiato un anno fa dal suo sodale Marco Marsilio! Dunque prima di inanellare boutade sarebbe il caso che Testa si informasse bene, perché discettare di cose delle quali non si ha cognizione può portare a fare figuracce come questa”.

“Poi Testa, nella sua qualità di vicecoordinatore regionale di Fratelli d’Italia, potrebbe impegnarsi per far discutere della connettività aerea in Consiglio regionale, cercando soluzioni concrete per arrivare davvero alla soglia del milione di passeggeri e attivando una procedura per l’allargamento del sedime aeroportuale”, conclude D’Alfonso.